«الشرط الجزائي أو الرحيل».. بعد آزمة رمضان صبحي.. مفاوضات بيراميدز مع فايلر تشعل الأهلي

بعد أن آثارت واقعة اقتراب انضمام رمضان صبحي لاعب الأهلي إلى بيراميدز، يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، جلسة حاسمة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول، عقب انتهاء بطولتي الدوري والكأس، من أجل حسم بعض الأمور الخاصة بالعقد المبرم بين الطرفين، والعروض التي تلقاها من بعض الأندية خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مُطلع داخل النادي، أن محمود الخطيب سيعقد جلسة مع المدرب السويسري لوضع النقاط على الحروف حول العقد المبرم بين الطرفين، بعد العروض الكثيرة التي تلقاها المدير الفني خلال الفترة الأخيرة أبرزها من بيراميدز، وأكد المصدر أن الخطيب سيطلب وضع شرطا جزائيا في العقد الجديد، يتحمله المدير الفني حال طلب الرحيل عن المارد الأحمر. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأوضح المصدر، أن الخطيب يريد إنهاء الشائعات التي تتردد من فترة لآخرى حول تلقي المدير الفني عروضًا مغرية من أوروبا وبعض الأندية، مشددًا على أن هناك ترحيبا برحيل المدير الفني السويسري بعد نهاية بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا، حال إصرار المدير الفني على ذلك.

واختتم المصدر أنه عقب هذه الجلسة سيحدد الخطيب، مصير المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وفي حال رفض فايلر وضع شرطا جزائيا سيتم التحرك نحو مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم الجديد.