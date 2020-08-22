شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الأهلى على فيس بوك: "اللهم اشفي عبدك مؤمن زكريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى محمد الجارحى، عضو مجلس ادارة النادى الأهلى، الشفاء لمؤمن زكريا نجم المارد الاحمر، وكتب الجارحى عبر حسابه على فيس بوك :"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ ، اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ,اللهمَّ إني أعوذُ بك منْ السلبِ بعد العطاء ،اللهم أشفي عبدك مؤمن زكريا اللهم البسه ثوب العافية اللهم اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يارب".

من جانب آخر، أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلى الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظراً للظروف الضحية التى يمر بها اللاعب والتى أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادى وقياداته فى مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه.

وأكد رئيس النادى فى خطابه أن الدفعات الاستثنائية التى تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظراً للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج وأن النادى الأهلي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل لعدم مخالفة اللوائح والقوانينكما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذى يمر بظروف صحية صعبةخاصة وأن كرة القدم هى مصدر دخله الوحيد.

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وشدد الخطيب على ثقته فى استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادى لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل الرياضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.