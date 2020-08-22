شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يتجمل لاستضافة قمة الأهلى والزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل القائمون على استاد القاهرة جهودا مكثفة استعدادا لاستقبال قمة الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري العام، وأكد مسئولو الاستاد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، فى الوقت الذى تم رش الملعب صباحا بحيث يكون جاهزا لاستضافة المباراة.

من ناحية أخرى، حسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الزمالك، كلاً من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هانى، على معلول، آليو ديانج، حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى "قفشة"، جونيور أجاى وآليو بادجى.

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