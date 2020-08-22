شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحشد أسلحته أمام الإسماعيلى لمواصلة الانتصارات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يولى نادى حرس الحدود أهمية خاصة لمباراة الإسماعيلى المقبلة فى الدورى، سعياً للفوز بالنقاط الثلاث لحجز موقع فى المنطقة الآمنة بجدول الدورى، لاسيما بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة المحلية، ويطمح محمد حليم المدير الفنى للحدود الذى يخطو خطواته الأولى فى موقع الرجل الأول بالجهاز الفنى عقب توليه المسئولية بعد رحيل طارق العشرى وأستطاع تغيير أداء الفريق الساحلى كثيراً، لاسيما فى ظل الدعم والمساندة الغير محدودة التى يمنحها اللواء أركان حرب باسم رياض رئيس نادى حرس الحدود للجهاز الفنى واللاعبين.

ويعتزم محمد حليم مواجهة الإسماعيلى بتشكيل متوازن بين أصحاب الخبرات والوجوه الشابة لتحقيق الفوز الثانى على التوالى، ويستضيف حرس الحدود نظيره الإسماعيلى فى الخامسة عصر غد الأحد باستاد المكس فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الحرس بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على طنطا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما تعادل الدراويش مع وادى دجلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

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نادي حرس الحدود برئاسة اللواء أركان حرب باسم رياض

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى أيضاً.

ويملك حرس الحدود العائد لدورى الأضواء والشهرة هذا الموسم إنجازات لا تنسى فى الكرة المصرية، حيث حصد الفريق السكندرى ثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، بجانب كأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويضم الحرس مجموعة مميزة من اللاعبين مثل أحمد السعدني محمود رضا وحسن مجدي وتاحا والشبيني و خالد سامي وعبدالله جمعة وعمرو الحلواني وحامد خالد و فيلكس وابراهيما وجوميز وعبد الرحمن جبنه وشطة و نانا ومحمد عيد وجريندو والنجيل