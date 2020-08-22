شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: القمة 120 صعبة على الأهلى والزمالك ولا يمكن توقع النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى السابق، أن مباراة القمة 120 بين الأهلى والزمالك، المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز صعبة على كلا الفريقين، ولا يمكن توقع نتيجتها، كما هى العادة فى أى لقاء للقطبين على مدار تاريخه.

وأضاف ريان، فى تصريح لـ الخليج 365، أن الأهلى يطمح فى الفوز من أجل التأكيد على تصدر بطولة الدورى وحسم اللقب مبكراً، بينما الزمالك يرغب فى تحقيق الفوز لرفع الروح المعنوية قبل منافسات بطولة أفريقيا .

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وأكد ريان أن الأكثر هدوءاً سيحسم نتيجة مباراة الليلة، مشيرا إلى أنه يرى أن التغيرات والدكة ستكون بمثابة نقطة التحول فى اللقاء .

ويعول السويسرى رينيه فايلر المدير افني للأهلي فى مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة، وفى مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجى الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، على الاعتماد على التركيبة الأساسية للفريق فى مواجهة الأهلى حيث سيعود المدرب الفرنسى لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات فى بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر على الترتيب فاز الأبيض خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعباً، إلا إنه سيعود لتركيبته الأساسية المكونة من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".