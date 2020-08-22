شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نبحث تكريم مؤمن زكريا قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى خلال لقاء القمة الذى يجمع الزمالك والأهلى فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى بالجولة الـ21 للدورى الممتاز للموسم الجارى 2019 – 2020.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية، بناءً على تكليفات من عمرو الجناينى، أنه يجرى اتصالات حاليا مع مسئولى الزمالك بصفته صاحب المباراة ومسئولى الأهلى من أجل التنظيم لإقامة ممر شرفى للاعب مؤمن زكريا والذى يمر بأزمة صحية أبعدته عن الأهلى مؤخراً، إلى جانب التنسيق مع اللاعب لحضور اللقاء.

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من جانب آخر، أرسل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلى الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظراً للظروف الضحية التى يمر بها اللاعب والتى أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادى وقياداته فى مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه.

وأكد رئيس النادى فى خطابه أن الدفعات الاستثنائية التى تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظراً للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج وأن النادى الأهلى يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل لعدم مخالفة اللوائح والقوانينكما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذى يمر بظروف صحية صعبةخاصة وأن كرة القدم هى مصدر دخله الوحيد.

وشدد الخطيب على ثقته فى استجابة الدكتور أشرف صبحى لطلب النادى لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل اليراضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.