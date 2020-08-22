شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجهز خطة تأمين "وسط" الأهلى أمام هجوم الزمالك القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤمن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، بضرورة تأمين خط الوسط فى مباراة الزمالك، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، لذا قرر المدرب السويسرى الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة للزمالك، المُتمثلة فى بن شرقى ومصطفى محمد وأوباما وأحمد سيد زيزو، وينوى المدير الفنى للأهلى الدفع بالثلاثى حمدى فتحى وديانج وعمرو السولية فى خط الوسط، على أن يكون للسولية دور هجومى فى الأوقات التى يتقدم فيها الأهلى للأمام.

وأعلن المدير الفنى للأهلى قائمة ضمّت 20 لاعباً لخوض مباراة القمة هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلى معلول وأحمد فتحى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وعربى بدر ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

فيما يغيب عن الاهلى أكثر من لاعب فى المباراة، وهم: صالح جمعة والثنائى الصاعد محمد فخرى ومحمد شكرى لأسباب فنية ويغيب للإصابة محمود متولى الذى أجرى، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبى، كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة فى الكاحل حيث تعرض الثنائى للإصابة فى مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الاثنين الماضى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى والتى انتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة، كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائى المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.