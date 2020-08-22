شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى عن مباراة القمة: "اللي يكسب يكسب..عايزين عودة الروح الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكابتن مجدي عبد الغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس اتحاد الكرة السابق، أن الأهلي والزمالك لما يتعافيا من الأزمات التي يتعرضا لها قبل لقاء القمة، وغرد عبد الغني على حسابه بـ"تويتر"، قائلا: الاهلي عنده أزمة لم يتعافى منها وهي ازمة رحيل رمضان صبحي، وما تبعها من رحيل اكرامى حارس المرمى".



مجدي عبد الغنى على تويتر



مجدي عبد الغنى عن مباراة القمة

وأضاف مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلى والمنتخب السابق، أن الزمالك أيضا عنده أزمة بين حازم امام وفرجاني ساسي استحوذت على الاهتمام في الساعات الاخيرة في التدريب الاساسي، وسببها مشادة كلامية وخلاف على التمرير وأعقبها عصبية زائدة أمام غرف الملابس.

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وتمنى مجدي عبد الغني، أن تسود الروح الرياضية في لقاء القمة اليوم، بين الأهلي والزمالك، قائلا: "العنوان اللي نفسنا فيه النهاردة "كلاسيكو الحب" وعودة الروح الرياضية. اللي يكسب يكسب .. ربنا يوفق الفريقين الاهم نشوف علاقة مميزة واحترام متبادل وتنافس شريف".

وتترقب جماهير الأهلى والزمالك مباراة القمة المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ويسعى كل فريق لتحقيق فوز يرضى جماهيره بعدما اشتعلت المنافسة على اللقب حيث يسعى الأحمر لتأكيد تفوقه وصدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة.

فيما يسعى نادي الزمالك الأبيض لتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى.