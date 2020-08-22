شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول "أسرع دليفرى فى مصر" يتفوق على شيفو قبل القمة بلغة الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجبهة اليسرى واحدة من أكثر المراكز حيوية داخل المستطيل الأخضر، ولها دور حاسم، خاصة على الناحية الهجومية وصناعة الأهداف، ولا شك أن الأهلى والزمالك يعولان كثيراً على كفاءة تلك الجبهة فى اللقاء المرتقب بين الفريقين والذى يقام على استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، فى التاسعة مساء، حيث تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، فى مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

بالنظر إلى كل فريق، يمتلك النادى الأهلى ثلاثة لاعبين بين قائمته يلعبون فى مركز الظهير الأيسر وهم: على معلول، أيمن أشرف ومحمود وحيد، ويعد معلول الأقرب للمشاركة أساسيا، ومن بعده أيمن أشرف، أما الزمالك فيمتلك ثنائى مخضرم أيضاً هما محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة، إلا أن الأخير حرم من المشاركة فى القمة بسبب عقوبة الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، ويتفوق على معلول من حيث الأرقام والأداء فى تلك الجبهة.

على معلول شارك خلال الموسم الجارى مع الأهلى فى 14 مباراة ببطولة الدورى العام، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 6 أخرى، أما فى دورى أبطال أفريقيا فسجل الدولى التونسى 3 أهداف خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر.

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