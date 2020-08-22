شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتحرك للتعاقد مع نجم توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي إي سي ميلان الإيطالي للتحرك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الإيفواري، سيرجي أورييه، نجم نادي توتنهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن اللاعب لا يتمتع بعلاقة جيدة مع مديره الفني، البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما يبدو عازمًا على مغادرة النادي اللندني خلال الصيف الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى اللحظة، ورغم اهتمام ورغبة ميلان في الحصول على خدمات اللاعب الإيفواري، إلا أن الناديين لم يتوصلا إلى اتفاق بعد.