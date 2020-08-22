شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. كهربا يواصل تدريباته اليومية على التتش لغيابه عن القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب التتش، فى ظل غيابه عن مباراة القمة التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، فى تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولي.

ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، أظهرت تواجده بملعب التتش بمقر القلعة الحمراء مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

Advertisements

وغاب كهربا عن 6 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى والتعادل مع الإنتاج الحربى والفوز على أسوان بثلاثية.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من:، الزمالك،الجونة، المصرى، دجلة وحرس الحدود على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.