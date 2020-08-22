شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. أرقام لاعبى الجبهة اليسرى فى القطبين قبل القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الأهلي



الجبهة اليسرى، هى واحدة من أكثر المراكز حيوية داخل المستطيل الأخضر، ولها دور حاسم، خاصة على الناحية الهجومية وصناعة الأهداف، ولا شك أن الأهلى والزمالك يعولان كثيراً على كفاءة تلك الجبهة فى اللقاء المرتقب بين الفريقين، والذى يقام على استاد القاهرة الدولى أو استاد "الرعب"، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، مع دقات التاسعة مساءً السبت، حيث تنطلق أحداث كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، فى مباراة على خط النار حيث تتجدد حكاية صراع جديد بين القطبين.

الزمالك ضد الأهلي



بالنظر إلى كل فريق، يمتلك النادى الأهلى ثلاثة لاعبين بين قائمته يلعبون فى مركز الظهير الأيسر وهم: على معلول، أيمن أشرف ومحمود وحيد، ويعد معلول الأقرب للبدء ومن بعده أيمن أشرف، أما الزمالك فيمتلك ثنائى مخضرم أيضاً وهما، محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة إلا أن الأخير حرم من المشاركة فى القمة بسبب عقوبة الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث، ويتفوق على معلول من حيث الارقام والأداء، فى تلك الجبهة.

الأهلى



على معلول شارك خلال الموسم الجارى مع الأهلى فى 14 مباراة ببطولة الدورى العام، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع 6 أخرى، أما فى دورى أبطال أفريقيا فسجل الدولى التونسى 3 أهداف خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر.

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فيما شارك أيمن أشرف مع الأهلى فى 22 لقاء حتى الآن من بينها 14 مباراة فى الدوري، صنع هدفاً ولم يسجل بسبب الاعتماد عليه فى مركز المدافع أغلب المباريات، إلا أنه أثبت كفاءة كبيرة عندما لعب فى مركزه الأساسى كظهير أيسر، خلال لقاء الأهلى والهلال السودانى فى ختام دور المجموعات بدورى الأبطال، واستطاع أن يؤدى المهام الدفاعية والهجومية على أكمل وجه ليشارك فى تأهل فريقه كثانى مجموعته بعد التعادل بهدف لمثله مع بطل السودان.

الزمالك

وعلى الجانب الآخر، شارك محمد عبد الشافى مع الزمالك فى 13 مباراة بالدورى العام، و6 لقاءات فى دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى مباراة السوبر الأفريقي، والسوبر المصرى ليبلغ عدد مشاركاته 21 لقاء، واستطاع صاحب الـ 34 عاماً أن ينصع هدفين ولكنه لم يسجل.