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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي ، حيث يتصدر النادي الأهلي جدول بطولة الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بعد ما شهد أمس الجمعة 21/8/2020، إقامة 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 21 ببطولة الدوري المصري، حيث استضاف أسوان نظيره المقاولون العرب علي استاد الشرطة، بينما واجه إنبي نظيره فريق الانتاج الحربي، بينما علي استاد اسكندرية استضاف سموحة نظيره بيراميدز.

الزمالك ضد الأهلي



تتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية، صوب إستاد القاهرة الدولى لمتابعة قمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز وهى المباراة التى يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي



فيما وصل بيراميدز برصيد 39 نقطة متساويا مع الزمالك فى عدد النقاط والذى سيلتقى اليوم مع الأهلى فى الجولة الـ21 بالدورى، فيما يحتل سموحة بعد الخسارة المركز السابع برصيد 27 نقطة.

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أسوان ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من المقاولون ويتقدم 4 مراكز في جدول الدوري

انتزع فريق أسوان ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، و وكان أسوان قد تقدم على المقاولون العرب بهدف نظيف، سجله أحمد الشيمي لاعب المقاولون بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

بهذه النتيجة رفع أسوان رصيده إلى النقطة 22 في المركز الـ 11، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 37 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام. وكان حكم المباراة قد ألغى هدفاً للمقاولون بعد العودة للفار عقب كرة سددها شكري نجيب تداخل فيها سيف الدين الجزيري مع مسعد عوض حارس مرمى أبناء الجنوب.

إنبى يهزم الانتاج الحربى بثنائية ويصعد للمركز السادس بجدول الدوري



نجح فريق إنبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن.

بيراميدز "+90" يفوز على سموحة 2 / 1 ويحتل المركز الثانى مؤقتاً بالدورى





تغلب بيراميدز على سموحة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، على ستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ21 بالدورى الممتاز، حيث تقدم فريق بيراميدز بهدف سجله الناشئ ابراهيم عادل فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية زاحفة لم يستطيع حارس سموحة عمر صلاح التصدى لها وتعادل الكونغولى أومومو لفريق سموحة أمام بيراميدز فى الدقيقة 49 وفى الدقيقة 94 سجل بيراميدز الهدف الثانى الذى أحرزه محمد نادى مدافع سموحة بالخطأ فى مرماه.