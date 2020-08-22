شكرا لقرائتكم البرتغالى فرنانديز يحصد جائزة الأفضل في مانشستر يونايتد بشهر أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد البرتغالى برونو فرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب داخل صفوف الشياطين الحمر خلال شهر أغسطس الجاري.

وأشار الحساب الرسمى لمانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أن برونو فرنانديز حصل على جائزة الأفضل فى الشياطين الحمر خلال شهر أغسطس الجاري.

وقاد برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد للفوز على كوبنهاجن الدنماركى بهدف نظيف فى دور الـ 16 بالدورى الأوروبي، والتأهل إلى نصف النهائى لمواجهة إشبيلية واحرز هدفاً فى المباراة التى انتهت بخسارة الشياطين الحمر بنتيجة 1-2 أمام الفريق الأندلسى الذى تأهل إلى المباراة النهائية وتوج باللقب الليلة الماضية، بعد الفوز على إنتر ميلان 3-2.

وتعد هذه المرة الرابعة التى يتوج خلالها فرنانديز، بجائرة لاعب الشهر فى النادى الإنجليزي، منذ الانضمام إلى الشياطين الحمر فى الميركاتو الشتوى الماضي.

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديز لم يخسر هذه الجائزة سوى الشهر الماضي، بعدما ذهبت إلى زميله الشاب ماسون جرينوود.

يكثف نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى محاولاته من أجل تجهيز الشاب دين هندرسون لحراسة مرمى الشياطين الحمر الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته إلى شيفيلد يونايتد، ويخطط النرويجى أولى جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، للاعتماد على دين هندرسون أساسياً بدلاً من ديفيد دى خيا بسبب أخطاء الأخير المتكررة فى الموسم المنتهى وهبوط مستواه الفنى.

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وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن مان يونايتد يجهز عقدا ضخما لدين هندرسون مدته 4 مواسم مقابل 100 ألف إسترلينى أسبوعياً ضعف راتبه مع الشياطين الحمر، مع خيار التمديد لمدة 12 شهراً أخرى.

ويبلغ راتب الحارس الشاب دين هندرسون مع مانشستر يونايتد 60 ألف جنيه إسترلينى فى الأسبوع وأضافت الصحيفة، أنه بمضاعفة راتب هندرسون ستكون ميزانية مان يونايتد لحراس المرمى 575 ألف جنيه إسترلينى أسبوعياً، حيث يحصل الإسبانى دى خيا 350 ألف جنيه إسترلينى، وسيرجيو روميرو (70 ألف جنيه إسترلينى)، ولى غرانت (30 ألف جنيه إسترليني).

وخاض دين هندرسون موسم مميز آخر على سبيل الإعارة فى شيفيلد يونايتد الموسم الماضي، وقد أجرى ممثلو الحارس محادثات مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمدة إعارة اللاعب أو شرائه نهائياً وهو ما قوبل بالرفض من إدارة "الريد ديفيليز".

جدير بالذكر أن هناك اهتمام كبير من جانب تشيلسى الإنجليزى بضم الحارس الشاب دين هندرسون حيث يبحث "البلوز" عن حارس جديد لخلافة كيبا.