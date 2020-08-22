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جدة - عمرو شويل يستعرض الخليج 365، ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لحظة بلحظة قبل ساعات من انطلاق اللقاء وحتى إعلان الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك نهايتها.

عبد الله السعيد يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري



ويتصدر الدولي عبد الله السعيد لاعب بيراميدز جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي برصيد 16 هدفاً متفوقاً بفارق كبير على المهاجم الشاب محمد شريف الذي استطاع تسجيل 9 أهداف لفريقه انبي خلال فعاليات البطولة المحلية الأشهر.



ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي

طاقم حكام مباراة الزمالك ضد الأهلي



ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي، إيڤان بيبك حكم ساحة، ويعاونه جوران پاتاكي مساعد أول، وإيڤيكا مودريتش مساعد ثان، وفران يوڤيتش حكم رابع، وجوران جابريلو حكم فيديو، وتوميسلاڤ پيتروڤيتش حكم فيديو مساعد، وكلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

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موقف الاهلي والزمالك في جدول الدوري المصري



قبل قمة الزمالك ضد الأهلي، يدخل الفريق الأحمر المباراة مُتربعاً على قمة جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الزمالك ضد الأهلي لحظة بلحظة عبر الخليج 365



مباراة الزمالك ضد الأهلي يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأحمر يسعى للثأر بعد هزيمته من الأبيض في السوبر المحلي خلال شهر فبراير الماضي بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية وهو اللقاء الذى شهد أحداث مثيرة في نهايته أسفرت عن توقيع العديد من العقوبات على لاعبي الفريقين كما يرغب الأهلي في تحقيق الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري.

الاهلي والزمالك بث مباشر



فيما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة القمة من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية.