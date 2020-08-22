شكرا لقرائتكم فرج عامر: حكام الفار للقطبين ومعاهم بيراميدز فقط باقى الأندية كومبارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن غضبه من المستوى التحكيمى عقب هزيمة فريقه من بيراميدز، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، وانتهت بخسارة أبناء الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، حيث سجل بيراميدز هدف الفوز فى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصى على موقع فيس بوك: "التحكيم والفار فى كرة القدم المصرية للأندية الجماهيرية الأهلى والزمالك ومعاهم بيراميدز فقط، باقى الأندية كومبارس تلعب دور المهزوم باستمرار".

فى سياق متصل، عبر الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز عن سعادته بالفوز المهم، الذى تحقق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف فى الدورى الممتاز وحصد 3 نقاط غالية فى مشوار الفريق.

وشدد تشاتشيتش على أن بيراميدز كان الأفضل فى كل شيء طوال دقائق المباراة وسيطر على مجريات الأمور وأضاع اللاعبون العديد من الفرص التى كانت كفيلة بإنهاء الافاء بنتيجة كبيرة لصالح بيراميدز، موضحا سعادته بنجاح اللاعبين فى صناعة الفرص والتحرك بدون كرة ولكن يعيب عليهم فقط النجاح فى إنهاء تلك الهجمات وهو ما يعمل عليه فى التدريبات من خلال علاج الأخطاء والسلبيات ومحاولة التحسن من مباراة لأخرى.

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تشاتشيتش أوضح أنه كان يتمنى أن يسجل الفريق الفرص التى أتيحت له طوال اللقاء وتحقيق الفوز مبكرا دون الانتظار للدقائق القاتلة، ولكنه سعيد بروح اللاعبين وقتالهم حتى اللحظة الأخيرة إضافة إلى أن النجاح فى تحقيق فوز خارج الأرض فى الوقت البديل يؤكد التفوق البدنى لبيراميدز، والتحسن من مباراة لأخرى.

أضاف المدير الفنى بأنه لا يفكر فى أى شيء غير فريقه ومحاولة الفوز فى جميع المباريات وحصد ٣ نقاط تلو أخرى والتقدم فى جدول الترتيب، وعلاج الأخطاء بصورة سريعة فى التدريبات، كاشفا عن إجرائه للتعديلات فى التشكيلات من مباراة لأخرى بسبب ضغط اللقاءات فى الدورى ومحاولة تجهيز جميع اللاعبين فى ظل ثقته الكبيرة بجميع عناصر القائمة وقدرتهم على التألق وتعزيز مكان بيراميدز بجدول الدورى بجانب التحضير لخوض نهائيات كأس الكونفدرالية بالمغرب فى شهر سبتمبر المقبل.

وعاد تشاتشيتش ليؤكد على أنه لا يقكر فى أى صفقات جديدة لتركيزه مع الفريق والمجموعة الحالية من اللاعبين فى ظل الرغبة نحو تحقيق لقب قارى والتواجد بمركز لائق بالدوري.