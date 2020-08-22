شكرا لقرائتكم عيد عبد الملك: لو خسر مباراة الأهلي هدفنا دوري الأبطال والمكسب "خير وبركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على توجيه رسالة لجماهير القلعة البيضاء قبل ساعات من مباراة القمة مع الاهلى عبر حسابه على تويتر، أحمد عيد وكتب :"خلينا نتكلم كلمتين بالعقل بقي ربنا كرمنا وكسبنا خير وبركة وكلنا هنبقي مبسوطين واللاعيبة قبلنا ولو ربنا مش رايد اننا نكسب خلاص خلينا واقعيين احنا هدفنا الموسم ده دوري الابطال يعني نفضل مع الفرقة وكارتيرون ووراهم في كل الاحوال ونفتكر ان محدش عاوز يقصر وان شاء الله نفرح كلنا".

تتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة المصرية في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، والعربية صوب إستاد القاهرة الدولي لمتابعة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة ، فالأهلي يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك في السوبر المحلي اذي أُقيم خلال فبراير الماضي بالأمارات بركلات الجزاء الترجيحية ويرغب الأهلي ايضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري المُفضلة له ، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية ، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك ، ويدخلها الأهلي مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

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تبدو الظروف صعبة للغاية في الأهلي ، بسبب لعنة الغيابات التي فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتي في مقدمتهم ، محمود متولي الذي أُصيب في مباراة أسوان الأخيرة بقطع في الرابط الصلبي ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب في الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر ، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحي فيما أعلن الجهاز الفني جاهزية الأنجولي جيرالدو للمباراة.

فيما اختتم الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الزمالك، تدريباته الأخيرة على ملعبه، في التاسعة من صباح أمس، الجمعة، ثم توجه الفريق إلى دخول معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض الديربى وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال المران الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى والعمل على ترابط خطوط الفريق الأبيض طوال المباراة مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذى حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأي شكل خلال سير اللقاء والتركيز في المباراة فقط لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.