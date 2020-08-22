مباراة الزمالك ضد الأهلي لحظة بلحظة عبر الخليج 365

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جدة - عمرو شويل ينقل الخليج 365، كافة أحداث مباراة القمة المنتظرة بين الزمالك ضد الأهلي المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز، لحظة بلحظة قبل ساعات من انطلاق اللقاء وحتى إعلان الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك نهايتها.

طاقم حكام مباراة الزمالك ضد الأهلي



ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، إيڤان بيبك حكم ساحة، ويعاونه جوران پاتاكي مساعد أول، وإيڤيكا مودريتش مساعد ثان، وفران يوڤيتش حكم رابع، وجوران جابريلو حكم فيديو، وتوميسلاڤ پيتروڤيتش حكم فيديو مساعد، وكلفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

موقف الاهلي والزمالك في جدول الدوري المصري



قبل قمة الزمالك ضد الأهلي، يدخل الفريق الأحمر المباراة مُتربعاً على قمة جدول الدوري المصري برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك بالمركز الثاني برصيد 39 نقطة.

الزمالك ضد الأهلي لحظة بلحظة عبر الخليج 365



مباراة الزمالك ضد الأهلي يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة، فالأحمر يسعى للثأر بعد هزيمته من الأبيض في السوبر المحلي خلال شهر فبراير الماضي بالإمارات بركلات الجزاء الترجيحية وهو اللقاء الذى شهد أحداث مثيرة في نهايته أسفرت عن توقيع العديد من العقوبات على لاعبي الفريقين كما يرغب الأهلي في تحقيق الفوز لقطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري.

الاهلي والزمالك بث مباشر



فيما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة القمة من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية.

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الزمالك والاهلي بث مباشر



قبل قمة الاهلي والزمالك يعيش المارد الأحمر ظروف صعبة للغاية بسبب لعنة الغيابات التي فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتي في مقدمتهم ، محمود متولي الذي أُصيب في مباراة أسوان الأخيرة بقطع في الرابط الصلبي ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب في الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر ، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحي فيما أعلن الجهاز الفني جاهزية الأنجولي جيرالدو للمباراة.

مباراة القمة الزمالك ضد الأهلي



ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة التي شاركت في مباريات القلعة الحمراء الأخيرة، ويأتي في مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول والسنغالي أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ومعهم السنغالي أليو بادجي الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

تشكيل الأهلي ضد الزمالك



واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الزمالك، ويضم كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، محمد هاني ، على معلول ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، محمد مجدي "قفشة" ، جونيور أجاي وآليو بادجي.

الزمالك ضد الأهلي بث مباشر



أما في الزمالك، اختتم الفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته الأخيرة على ملعبه، في التاسعة من صباح أمس، الجمعة، ثم توجه إلى معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض القمة وركز كارتيرون خلال المران الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى والعمل على ترابط خطوط الفريق الأبيض طوال المباراة مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذى حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأي شكل خلال سير اللقاء والتركيز في المباراة فقط لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.

تشكيل الزمالك ضد الأهلي



واستقر الفرنسي كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على تواجد التركيبة الأساسية للفريق في مواجهة الأهلى حيث سيعود المدرب الفرنسي لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات في بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر على الترتيب فاز الأبيض خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسي 26 لاعباً، إلا إنه سيعود لتركيبته الأساسية المكونة من :"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

الاهلي والزمالك لحظة بلحظة



وينوى كارتيرون الدفع باللاعب الصاعد حسام أشرف في القمة كمفاجأة للأهلي، بعدما تألق خلال المشاركات التي خاضها مع الزمالك منذ تصعيده خلال الفترة الماضية فيما ناقش الجهاز المعاون للأبيض مع كارتيرون إمكانية الدفع بالمدافع محمد عبد الغنى على حساب حازم إمام خاصة إن الأخير عائد مؤخرا للتدريبات البيضاء بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية إلا أن هناك اتجاه لإشراكه في القمة خاصة إن يتقن واجبات مركزه بصورة أكبر من عبد الغنى الذى يفضل كارتيرون تواجده على مقاعد البدلاء والاستعانة به حال الحاجة إلى جهوده خلال سير اللقاء.