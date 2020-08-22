شكرا لقرائتكم فايلر يؤمن وسط ملعب الأهلي أمام الزمالك بهذا الثلاثى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي بتأمين خط الوسط في مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ، السبت، باستاد القاهرة من منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، لذا قرر المدرب السويسري الإعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط لإيقاف القوة الهجومية الواضحة للزمالك المُتمثلة في أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وأوباما وأحمد سيد زيزو وينوي المدير الفني للقلعة الحمراء الدفع بالثلاثي حمدي فتحي وديانج وعمرو السولية في خط الوسط على أن يكون للسولية دور هجومي في الأوقات التى يتقدم فيها الأهلي للأمام.

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وأعلن المدير الفني للأهلي ، قائمة ضمّت ، 20 لاعباً لخوض مباراة القمة ، هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف، وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج وعربي بدر ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو ووليد سليمان وجونيور أجايي، ومروان محسن وأليو بادجي.

فيما يغيب عن الاهلي أكثر من لاعب في المباراة ، وضمت ، قائمة الغائبين عن مباراة القمة ، كلاً من : صالح جمعة والثنائي الصاعد محمد فخري ومحمد شكري لأسباب فنية ويغيب للإصابة محمود متولي الذى أجرى ، الأربعاء، جراحة الرباط الصليبي كما يغيب أحمد الشيخ للإصابة في الكاحل حيث تعرض الثنائي للأصابة في مباراة أسوان الأخيرة التى أقيمت الأثنين الماضي ضمن منافستت الجولة العشرون لبطولة الدوري والتى إنتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة كما يغيب حسين الشحات بعدما أجرى جراحة "فتاق" منذ عدة أشهر بجانب الثنائي المُصاب منذ فترة طويلة محمد محمود وكريم نيدفيد ، كما يغيب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر.