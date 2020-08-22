شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يواصل التدريبات فى التتش بعد غيابه عن مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، تدريباته اليومية على ملعب التتش، فى ظل غيابه عن مباراة القمة التى تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك فى التاسعة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، ونشر كهربا صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام أظهرت وجوده بملعب التتش بمقر القلعة الحمراء مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



كهربا

ويعود كهربا لمباريات الأهلي فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك بالإمارات.

Advertisements

وغاب كهربا عن 6 مباريات حتى الأن، هى، الزمالك فى الدور الأول والتى انسحب منها الأبيض فى واقعة تعطل أتوبيس الأبيض الشهيرة والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة اعتبارياً، كما غاب عن مباريات سموحة وإنبى والإنتاج الحربى وانتهت هذه المباريات بالتعادل بهدف لمثله فى مباراتى سموحة والإنتاج والفوز بثنائية نظيفة على إنبى والتعادل مع الإنتاج الحربي والفوز على أسوان بثلاثية.

وسيغيب كهربا عن مباريات الأهلى أمام كل من: ، الزمالك ،الجونة ، المصرى، دجلة وحرس الحدود على أن يعود اللاعب للمارد الأحمر فى مباراة الإسماعيلى بالجولة ولم يُعلن اتحاد الكرة مواعيد هذه الجولات حتى الآن.