شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مدافع يتصدر قائمة الهدافين فى الجيل الحالى للزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الأهلى والزمالك مباراة القمة التى ستجمع الفريقين فى التاسعة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها باستاد القاهرة، ويسعى كل فريق لتحقيق فوز يرضى جماهيره بعدما اشتعلت المنافسة على اللقب حيث يسعى الأحمر لتأكيد تفوقه وصدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى هدافى الزمالك فى الأهلى من بين لاعبى الجيل الحالى قبل قمة الدورى بينهما..

يتصدر محمود علاء، مدافع الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى الجيل الحالى خلال مباريات القمة أمام الأهلى، برصيد هدفين وسيقود علاء خط دفاع الفريق الأبيض الليلة.

فيما شارك محمود شيكابالا، قائد الزمالك، فشارك أمام الأهلى فى 21 مباراة من بينها 14 مباراة فى الدورى الممتاز و3 مباريات فى كأس مصر ومباراتين فى السوبر ومثلها فى دورى أبطال أفريقيا، حقق خلالها الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 11 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع 7 أهداف.

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ويتساوى معه فى عدد الأهداف، مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، الذى شارك أمام الأهلى فى 10 مباريات من بينها 5 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الأفريقى، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 5 مباريات وسجل هدفا.

فيما شارك الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، أمام الأهلى فى مباراتين ببطولة الدورى الممتاز، حقق الفوز فى مباراة والهزيمة فى مثلها وسجل هدفًا.