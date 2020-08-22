فيديو وأرقام.. كل ما قدمه لاعبو الزمالك أمام الأهلى قبل قمة الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الأهلى والزمالك مباراة القمة المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، ويسعى كل فريق لتحقيق فوز يرضى جماهيره بعدما اشتعلت المنافسة على اللقب حيث يسعى الأحمر لتأكيد تفوقه وصدارته لجدول ترتيب الدورى برصيد 56 نقطة، فيما يسعى الأبيض لتحقيق الفوز لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث برصيد 39 نقطة بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه لاعبى الزمالك أمام الأهلى قبل قمة الدورى..

شارك محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، أمام الأهلى فى 4 مباريات من بينهم مباراتان فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر المحلى، حقق خلالها الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة، فيما استقبل هدف وحيد وحافظ على نظافة شباكه فى 3 مباريات.

أما محمود أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، فشارك فى مباراة قمة وحيدة أمام الأهلى بعدما انتقل للأبيض مطلع الموسم الجارى، وذلك فى نهائى كأس السوبر المصرى، وحقق الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3 فيما شارك محمد عواد مع الزمالك أمام الأهلى فى مباراة واحدة فى السوبر المصرى نسخة 2019، وخسرها بنتيجة 3 / 2.

أما عن خط دفاع الزمالك فشارك محمود علاء، مدافع الأبيض، أمام الأهلى فى 4 مباريات من بينها مباراتان فى الدورى الممتاز ومثلها فى السوبر، وحقق الفوز فى مباراتين وهُزم فى مثلهما فيما سجل هدفين.

وشارك محمود حمدى الونش فى 9 مباريات مع الزمالك أمام الأهلى، بواقع 6 مباريات فى الدورى و3 مباريات فى السوبر المصرى، حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراة وهُزم فى 5 مواجهات.

وشارك محمد عبد الغنى مع الزمالك أمام الأهلى فى 3 مباريات من بينهم مباراتين فى الدورى الممتاز ومباراة فى السوبر المصرى، تعادل خلالهم فى مباراة وهُزم فى مباراتين أما محمد عبد السلام، فشارك مع الزمالك أمام الأهلى فى مباراتين من بينهم مباراة لمدة دقيقة واحدة، وكانت حصيلتهما التعادل فى مباراة والهزيمة فى مثلها.

وشارك عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، أمام الأهلى فى 3 مباريات من بينهم مباراتين فى الدورى ومباراة فى السوبر، فاز فى مباراة وتعادل فى أخرى وهزم فى مثلها وسيغيب الليلة للإيقاف فيما شارك محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، أمام الأهلى فى 13 مباراة بواقع 4 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و4 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة و3 مباريات فى كأس السوبر ومثلها فى كأس مصر، فيما حقق الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى مثلهم.

وشارك حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك أمام الأهلى فى 14 مباراة من بيهم 9 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة فى الدورى و3 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى، حقق خلالهم الفوز فى مباراة وحيدة وتعادل فى 7 مباريات وهزم فى 6 لقاءات، وصنع خلالهم هدفًا.

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- مشاركات لاعبى وسط الزمالك أمام الأهلى

وفى خط الوسط شارك طارق حامد، لاعب وسط الزمالك أمام الأهلى فى 14 مباراة من بينهم 8 مباريات فى الدورى الممتاز و4 فى السوبر المصرى ومباراتين فى كأس مصر، حقق خلالهم الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 7 مباريات فيما شارك التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك فى مباريات الأهلى 4 مرات، من بينهم مباراتين فى الدورى الممتاز ومثلهم فى كأس السوبر، وحقق الفوز فى مباراة واحدة وتعادل فى مثلها وهُزم فى مباراتين.

وشارك محمود عبد العزيز، لاعب وسط الزمالك أمام الأهلى، فى مباراة واحدة فى الدورى وحقق خلالها الفوز وسيغيب عن الأبيض الليلة لخوض تأهيلا من الإصابة بالرباط الصليبى بينما شارك يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك أمام الأهلى فى 6 مباريات، من بينهم 3 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة ومباراتين فى السوبر، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة وهزم فى 3 مباريات.

وشارك المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك أمام الأهلى فى مباراتين بالسوبر المصرى، حق الفوز فى مباراة وهزم فى الثانية بينما صنع هدفًا وشارك أيضًا المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك أمام الأهلى فى مباراتين بالسوبر المصرى، حقق الفوز فى مباراة وهزم فى الثانية.

فيما شارك أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، فى 3 مباريات أمام الأهلى، من بينهم مباراتين فى الدورى الممتاز ومباراة فى السوبر، حقق خلالهم الفوز فى مباراة والتعادل فى مثلها والهزيمة فى أخرى فيما شارك مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، أمام الأهلى فى 10 مباريات من بينهم 5 مباريات فى الدورى الممتاز ومباراة فاصلة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر ومثلهم فى السوبر الإفريقى، حقق خلالهم الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وهزم فى 5 مباريات وسجل هدف.

أما عن محمود شيكابالا، قائد الزمالك، الذى سيغيب عن لقاء الليلة للإيقاف، فشارك أمام الأهلى فى 21 مباراة من بينهم 14 مباراة فى الدورى الممتاز و3 مباريات فى كأس مصر ومباراتين فى السوبر ومثلهم فى دورى أبطال إفريقيا، حقق خلالهم الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 11 مباراة، سجل خلالهم هدفًا وصنع 7 أهداف.

وشارك محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، فى مباراة واحدة أمام الأهلى بالدورى الممتاز حقق خلالها الفوز.

- مشاركات هجوم الزمالك أمام الأهلى

شارك مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، أمام الأهلى فى مباراتين ببطولة السوبر المصرى، حقق خلالهم الفوز فى مباراة والهزيمة فى مثلها وصنع هدفًا.

فيما شارك الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، أمام الأهلى فى مباراتين ببطولة الدورى الممتاز، حقق الفوز فى مباراة والهزيمة فى مثلها وسجل هدفًا أما عمر السعيد، مهاجم الزمالك، فشارك أمام الأهلى فى مباراتين ببطولة الدورى الممتاز حقق التعادل فى مباراة وهزم فى مثلها.