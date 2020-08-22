شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الحاوى & المحارب.. صراع بنكهة روح الفانلة الحمراء والبيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الروح القتالية على أرض الملعب، هي أكثر المشاعر الملهمة في عالم الساحرة المستديرة، والتي تجعل أي لاعب يتجاوز حدود المنطق والمعقول، ليصنع المستحيل من أجل إرضاء الجماهير، وهنا بالتحديد يرتقي ذلك اللاعب من مجرد عنصر بين عناصر الفريق، إلى مثل أعلى لباقي زملائه في القيادة والقتال، وتضعه الجماهير في مكانة أخرى لا يحط منها تراجعه مستواه في بعض الأوقات أو حتى غيابه عن التشكيل الأساسي.

ولأن المواقف الكبرى هي التي تظهر معادن اللاعبين، فيقع عبئ ثقيل على عاتق الثنائي المخضرم، وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي أو "الحاوي" كما تلقبه جماهير القلعة الحمراء، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك أو "المحارب"، كما يلقبه عشاق الفارس الأبيض، في قيادة كل منهم لفريقه من أجل تحقيق فوز ثمين في ديربي الكرة المصرية.

فمع دقات التاسعة مساء وعلى استاد القاهرة الدولي، يتجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة 21، من عمر مسابقة الدوري العام التي عادت مجدداً إلى الحياة بعد توقف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، ليكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع 90 دقيقة من المتعة والإثارة في لقاء القطبين.

وليد سليمان هو هداف النادي الأهلي في الموسم الجاري برصيد 7 أهداف، رغم مشاركاته القليلة ودقائقه المعدودة على المستطيل الأخضر، إلا أن روحه القتالية أبت إلا أن يسجل في العديد من المباريات لإسعاد الجماهير الغفيرة التي وضعت ثقتها في الحاوي، بعدما تخلى عنها الكثير من اللاعبين.

أما طارق حامد فهو القلب النابض لوسط نادي الزمالك، وضابط إيقاع الفريق في التحول الهجومي والقتال الدفاعي، ومفسد هجمات الخصوم، ولعل المباريات التي غاب عنها مع الأبيض بعد عودة الدوري أثبتت مدى احتياج الزمالك لتواجده باستمرار ليس لأدائه فقط ولكن للروح التي يبثها في زملائه.



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