شكرا لقرائتكم خبر عن 50 معلومة لاتفوتك عن صدام الأهلى والزمالك قبل القمة 120 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الكرة المصرية قمة الأهلي والزمالك ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري، والمقرر لها التاسعة مساء السبت على أرضية ملعب القاهرة الدولي، والتي تحمل رقم 120 في تاريخ مواجهات الأحمر والأبيض بالدوري ، فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته، بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين، إلا أن الجميع يعتبر الكلاسيكو بطولة خاصة لجماهير الناديين ..

1_تأسس الأهلي عام 1907 والزمالك 1911 وهما الناديان الوحيدان اللذان خاضا كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948.

2_الأهلي الأكثر تتويجاً بدرع الدوري برصيد 41 لقباً والزمالك صاحب المركز الثاني بـ 12 تتويجاً.

3_ 119 مواجهة جمعت الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري على مدار 72 سنة.

4_تعادل الفريقان (2 – 2) في أول لقاء قمة بينهما في الدوري بالجولة الثامنة بتاريخ 10 ديسمبر 1948.

5_ حقق الأهلي 45 فوزاً مقابل 26 للزمالك وتعادلا 48 مرة .

6_ أحرز الأهلي 142 هدفاً في مرمى الزمالك عبر 65 لاعباً أخرهم التونسي علي معلول في القمة 118 بالإضافة لأربعة أهداف اعتبارية.

7_ سجل الزمالك 100 هدفاً في شباك الأهلي عن طريق 55 لاعباً أخرهم الكونغولي كابونجو كاسونجو في القمة 116 .

8_ سجل سعد رستم أول هدف للزمالك في لقاء القمة الأول عام 1948.

9_أحرز أحمد مكاوي أول هدف للأهلي في شباك الزمالك في نفس اللقاء.

10_ أول انتصار للأهلي على الزمالك في الدوري كان (2 – 0) بتوقيع فتحي خطاب و"توتو" في القمة الثالثة عام 1949.

11_حقق الزمالك أول فوز في القمة الثانية عام 1949 أيضا بهدف يونس مرعي.

12_سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية في (الكلاسيكو) الثامن الذي انتهى بالتعادل (2 – 2).

13_أحرز سيد عطية " توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) في لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

14_ خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذي أحرز رباعية في القمة رقم 89 عام 2002.

15_سيد الضظوي أول من أحرز هدف من ركلة جزاء في القمة رقم 15 عام 1956.

16_الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة تصدرا هدافي الأهلي في لقاءات القمة برصيد 7 أهداف.

17_ الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري تزعما هدافي الزمالك في مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكلاً منهما.

18_ حقق الأهلي أكبر فوز في "الكلاسيكو" رقم 89 بنتيجة (6 – 1) عام 2002.

19_ حلمي أبو المعاطي لاعب الأهلي حصل على أول ورقة حمراء في القمة 14 عام 1965.

20 _أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كان أخر الحاصلين على الورقة الحمراء في الكلاسيكو 118 في ختام الموسم الماضي.

21_ محمود الخطيب وحسام حسن على رأس قائمة هدافي الأهلي في الدوري برصيد 109 هدفاً لكلاً منهما.

22_ عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك في الدوري برصيد 83 هدفاً.

23_ حصل لاعبو الأهلي على 19 بطاقة حمراء في لقاءات القمة مقابل 15 للزمالك.

24_ أسرع حالتي طرد في لقاءات القمة كانتا من نصيب نبيل محمود وأيمن عبد العزيز لاعبا الزمالك في القمتين 72 سنة 1993 والـ 83 سنة 1999.

25_ نتيجة التعادل السلبي الأكثر تكراراً في القمة برصيد 21 مرة أخرها في الدور الأول الموسم الماضي.

26_ السوداني عمر النور لاعب الزمالك السابق يتزعم الهدافين الأجانب في لقاءات القمة برصيد 4 أهداف ثم الأنجولي أمادو فلافيو لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف.

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27_اليمني على محسن أول لاعب أجنبي يسجل في الكلاسيكو عام 1961.-

28_ أحرز الأهلي 12 هدفاً عن طريق نجومه الأجانب أخرهم الثنائي العربي وليد أزارو (المغرب) وعلي معلول (تونس) في القمتين 115 عام 2018 و الـ 118 سنة 2019.

29_ سجل نجوم الزمالك من العرب والأفارقة 12 هدفاً في مرمى الأهلي كان أخرها للكونغولي كابونجو كاسونجو في القمة 16 سنة 2018.

30_ 69 حكماً أجنبياً أداروا لقاءات القمة منذ 1955 من 23 جنسية أجنبية لدول أوربية وعربية وأفريقية.

31_ الإنجليزي ماكميلان أول حكم أجنبي يدير لقاءات القمة عام 1988 والحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا أخر حكم أدار القمة 119 في الدور الأول لدوري هذا الموسم.

32_ الحكام الإيطاليين الأكثر حضوراً في (الكلاسيكو) حيث أداروا 19 مباراة كان أخرها لـ دافيدي ماسا في القمة 115 سنة 2018.

33_ محمد الحنفي أخر حكم مصري أدار القمة 116 عام 2018 وتفوق الزمالك (2 -1).

34_ خمس حكام عرب أداروا القمة من المغرب وتونس وسوريا والإمارات والأوغندي تشالز ماسيمبي الحكم الأفريقي الوحيد الذي أدار أحد لقاءات القمة عام 1994.

35_ السوري جمال الشريف الحكم العربي الوحيد الذي أدار لقائي قمة والمغربي عبد الرحيم العرجون طرد 3 لاعبين في القمة 74 عام 1994

36_الحكم التركي مصطفي شولجو احتسب 3 ركلات جزاء في القمة 1994.-

37_ الأهلي يدخل اللقاء في صدارة الترتيب برصيد 56 نقطة من 20 مباراة ، والزمالك في المركز الثانى برصيد 39 نقطة من 20 لقاء أيضاً.

38_ الأهلى لم يهزم طوال 20 مباراة فاز في 18 مباراة وتعادل مرتين مع سموحة والإنتاج الحربى مقابل 11 انتصار و6 تعادلات وثلاث هزائم للزمالك.

39_ أحرز الأهلي 52 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف فقط (أقوى هجوم وأقوى دفاع) مقابل 25 هدفاً للزمالك و14 في شباكه.

40_وليد سليمان على رأس قائمة هدافي الأهلي هذا الموسم برصيد 7 أهداف والثنائي مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" ومحمود علاء تصدرا هدافي الزمالك برصيد 5 أهداف لكلاُ منهما.

41_ مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول شهدت غياب الفارس الأبيض بسبب تعذر وصول حافلة الفريق لأرض استاد القاهرة، لتحتسب نقاط المباراة للقلعة الحمراء مع إقرار اتحاد الكرة خصم ثلاثة نقاط أخرى بنهاية الموسم .

42_ فاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى ، فيما تعادل الزمالك مع نادى مصر سلبياً ضمن مواجهات الجولة 20 للمسابقة.

43_يفتقد الزمالك في مباراة القمة لجهود لاعبه عبد الله جمعة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث أمام نادى مصر وكذلك شيكابالا وإمام عاشور بسبب الإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر الماضية أمام الأهلى.

44_يفتقد الأهلى في مباراة القمة محمود كهربا بداعي الإيقاف بعد أحداث السوبر، أمام الزمالك وكذلك محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى وحسين الشحات الذى أجرى جراحة الفتاق ومحمد محمود الذى مازال في مرحلة التأهيل من الرباط الصليبى وأحمد الشيخ للإصابة بكدمة في وجه كاحل القدم ، ورمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور بعد انتهاء رحلتهم مع القلعة الحمراء.

45_ التقى الاهلى والزمالك في خمس مباريات في شهر أغسطس ليس من بينها مواجهة بالدوري، منهم 4 مباريات في كأس مصر وكأس السوبر المصري، ومبارة ودية وحيدة، حيث حقق الأهلي الفوز في ثلاث مباريات وتلقي هزيمة وحيدة، والتعادل في مثلها.

46_ 4 مباريات لم تكتمل بين الأهلي والزمالك خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة بالدورى الممتاز، مواسم (1965- 1966)، (1970-1971)، (1995-1996)، (1998 - 1999).

47_ لعب العديد من اللاعبين للفريقين "الأهلي والزمالك" أبرزهم: رضا عبد العال - جمال عبد الحميد - حسام وإبراهيم حسن - إبراهيم سعيد - عصام الحضري - أحمد حسن - طارق السعيد - مؤمن زكريا - صبري رحيل – دومينيك – حسين ياسر المحمدى – جمال حمزة.

48_ شهدت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك 6 أهداف عكسية فى مختلف البطولات، وسجل لاعبو الزمالك فى شباكهم 3 أهداف (حسن الفار "هدفين"، أحمد توفيق)، كما سجل لاعبو الأهلي فى شباكهم 3 أهداف (حسين الفار – إبراهيم الكبير – محمد عامر).

49_ تولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام ثم مدد تعاقده لعام أخر ، وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض ، ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

50_تولى الفرنسي باتريس كارتيرون مسئولية تدريب الزمالك في 3 ديسمبر 2019 ، ومدد تعاقده خلال فترة التوقف لمدة موسم ،كارتيرون قاد الزمالك للفوز على الأهلي في السوبر المصري، الذي أقيم في الإمارات، بركلات الترجيح كما توج بالسوبر الافريقى على حساب الترجى التونسى 3-1 ، وقاد الأبيض لنصف نهائي دوري ابطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى التونسى أيضاً .