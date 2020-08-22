بالفيديو.. أحمد عز يدعم مؤمن زكريا.. "بكاء على المسرح ورسالة كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قام الفنان أحمد عز بدعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي وتكريمه على خشبة المسرح بعدما تواجد الأخير لمشاهدة مسرحية "علاء الدين".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو أثناء لحظات الختام وقيام الفنان أحمد عز بتوجيه الدعوة لمؤمن زكريا للتواجد على خشبة المسرح لتحية الجماهير.

وقال أحمد عز في كلمته "في شخصية هنا كلنا بلا استثناء بندعي له يرجع أقوى من الأول ويمتعنا أقوى من الأول، عندنا يقين في كرم ربنا أن ده هيحصل قريب".

واصطحب أحمد عز، مؤمن زكريا لخشبة المسرح وسط تحية كبيرة من الحضور وكل القائمين على العمل، ليبكي مؤمن زكريا من شدة التأثر أثناء تبادل التحية مع الجماهير وسط هتافات دعم للاعب.

ونشر محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب وسط النادي الأهلي رسالة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" شكرا للفنان الإنسان أحمد عز على مشاعرك دي مع أطيب وأجدع أخ".

Advertisements

وواصل كهربا "اللي كتير فرحنا كلنا واللي كلنا بنحبه وبندعيله ومستنينه يرجع إن شاء الله أحسن من الأول وسط كل الناس اللي بتحبه، مؤمن زكريا وحشتنا وفي انتظارك".

مؤمن زكريا كان قد ظهرا تلفزيونياً بنهاية الموسم الماضي وكشف عن تعرضه لأزمة صحية كبيرة ومرض يمنعه من لعب كرة القدم لحين الانتهاء من العلاج ومعرفة موقفه بشكل نهائي.

وأعلن النادي الأهلي عن خطوات تخص تحمله لتكاليف علاج مؤمن زكريا وصرف مستحقاته المالية بعد الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بالأمر مع وزارة الشباب والرياضة.

وسافر مؤمن زكريا للولايات المتحدة الأمريكية بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية تحمل تكاليف علاج اللاعب وسفره للخارج.

وكان شريف فؤاد المتحدث الرسمي للنادي الأهلي قد صرح في وقت سابق لوسائل الإعلام، أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب جدد خطابه لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بشأن صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل للاعب.

لمتابعة تغطية الخليج 365 لكل ما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي.. (اضغط هنا)