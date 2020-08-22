تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي.. عودة حازم إمام وأبو جبل حارساً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأهلي في لقاء القمة 120 بدوري we المصري. ويتلقي الزمالك أمام الأهلي على ملعب استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ21 بالدوري. ويشهد التشكيل المتوقع للزمالك، عودة اللاعبين الأساسيين الذين غابوا عن التشكيل الأساسي أمام نادي مصر في الجولة الماضية. ومن المنتظر أن يأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي كالاتي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي. ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد. لمتابعة تغطية الخليج 365 لكل ما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي.. (اضغط هنا)

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