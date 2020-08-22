"20 فرداً ".. القناة الناقلة وموعد ومحللو ومعلقو قمة الزمالك والأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري في القمة رقم 120 للبطولة الأقوى في مصر.

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري، عن تغطية المباراة بفريق عمل مكون من 20 فرداً، ما بين مقدمي برامج ومحللين ومعلقين. وتبدأ التغطية الساعة الواحد ظهراً بتقديم أميرة جمال لاستعراض أبرز ما جاء في الصحف والمواقع.

ويعقبها فقرات سويشال الزمالك من تقديم يحيى حمزة، لمدة نصف ساعة، ثم فقرة سوشيال الأهلي من تقديم شيما صابر.

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ويحلل أحداث القمة من الساعة الثالثة: عادل سعد لسرد تاريخي لتاريخ القمة وحسن المستكاوي وفتحي سند لفقرة الصحافة في ضيافة كريم رمزي وأحمد عفيفي وأحمد عز للتحليل الرقمي في ضيافة تامر صقر فيما يقود الاستديو الرئيسي سيف زاهر، ويستضيف كلا من: أيمن يونس وحازم إمام وعماد متعب والثنائي سمير محمود عثمان وأحمد الشناوي لتحليل أداء الحكام.

ويتولى كل من مدحت شلبي التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى وبلال علام عبر الصوتية الثانية على قناة "أون تايم سبورتس"، فيما يعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الثانية على قناة"أون تايم سبورتس 2".

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