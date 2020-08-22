مسار إجباري .. فايلر يفكر في مفاجأة واحدة في تشكيل الأهلي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

فرضت الغيابات العديدة التي ضربت الأهلي تشكيلاً اضطرارياً في مباراة القمة رقم 120 التي يواجه فيها الأحمر نظيره الزمالك في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة.

ويغيب عن الأهلي حسين الشحات وأحمد الشيخ ومحمود متولي وكريم نيدفيد للإصابة وكهربا للإيقاف ورمضان صبحي بعد نهاية عقده وصالح جمعة لعدم الجاهزية.

ويتجه السويسري فايلر بمفاجأة الزمالك بالسنغالي آليو بادجي لأول مرة في التشكيل الأساسي لتعويض الغيابات على حساب مروان محسن

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك كالاتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

Advertisements

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول.

خط الوسط: آليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - جونيور أجاي.

خط الهجوم: آليو بادجي.

لمتابعة تغطية الخليج 365 لكل ما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي.. (اضغط هنا)