فايلر يحذر لاعبي الأهلي من خطورة أشرف بن شرقي

أعطى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعليمات مشددة بإيقاف خطورة اللاعب أشرف بن شرقى الجناح المغربى فى صفوف الزمالك الذى يجيد الاختراقات، وطالب مدافعيه وتحديداً أحمد فتحى بالتركيز الشديد على تحركات بن شرقى.

ومن المقرر أن يستضيف استاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت قنة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز .

ويفاضل فايلر بين عدة سيناريوهات فى طريقة اللعب أمام الزمالك على رأسها تغيير طريقة اللعب إلى 4-3-3 للتغلب على مشكلة غياب بعض الأجنحة الهجومية بسبب الإصابات والإيقاف

Advertisements

مثل كهربا ورمضان صبحى وحسين الشحات وأحمد الشيخ، بينما تعافى جيرالدو من الإصابة.

ويفكر فايلر فى اللعب بثلاثى الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج للسيطرة على منطقة الوسط مع إشراك محمد مجدى أفشة وجونيور أجاى خلف المهاجم مروان محسن.

كما يفكر فايلر أيضاً فى سيناريو آخر باللعب بطريقة 4-2-3-1 وهى طريقته المفضلة والاعتماد على محمد هانى كجناح أيمن، وربما تتحول إلى 4-4-2 بالاعتماد على أجاى كمهاجم متأخر ونقل أفشة لدور الجناح الأيسر.