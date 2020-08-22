اليوم.. الأهلى يرفع شعار «رد الاعتبار» أمام الزمالك

يرفع فريق الأهلى شعار «لا بديل عن الفوز» فى مواجهة القمة أمام الزمالك بحثًا عن ضرب عصافير عدة بحجر واحد، أولها الاقتراب من حسم لقب الدورى المحلى بالتغلب على المنافس التقليدى، والأقرب فى جدول الترتيب، وهو ما يجعل الفوز بست نقاط، إضافة إلى رد اعتباره أمام الزمالك الذى تغلب عليه فى كأس السوبر.
من المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت قمة الدوري المصري الممتاز بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيتالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
والمكسب الأهم الذى يسعى له الأهلى اكتساب المزيد من الثقة قبل استكمال مشوار دورى أبطال أفريقيا وتصدير أزمة للمنافس التقليدى الذى يحلم أيضاً باقتناص اللقب القارى، بجانب أن هذا الفوز سيكون نقطة مهمة فى تخفيف أى انتقادات تواجه أداء الفريق ومشاكله فى الفترة الأخيرة.
واستعد الأهلى للمباراة عقب الفوز على أسوان بثلاثيةنظيفة بعد الحصول على راحة مدتها 24 ساعة، وشهدت التدريبات الماضية جلسات عدة بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، ولاعبيه جرت فيها محاضرات فنية مكثفة وبعض الأحاديث المعنوية لحصد النقاط الثلاث.
حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور المران لتحفيز لاعبيه، وطالب الجميع بالتركيز لتحقيق الفوز على حساب الزمالك، والخروج بالمباراة بصورة طيبة.
وتطرأ بعض التغييرات على تشكيلة المدرب فايلر الذى يراهن على تفاهم الجبهة اليسرى وقوتها بقيادة التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى من أجل خلخلة دفاعات الزمالك، بجانب قوة خط الوسط للسيطرة على منطقة المناورات، بوجود عمرو السولية وحمدى فتحى، أو المالى أليو ديانج.
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