رياضة | بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يزاحم الأهلي في صفقة محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر صحفية، أن نادي بيراميدز قرر التدخل في صفقة محمد إبراهيم، صالنع ألعاب فرق مصر المقاصة، خلال سوق الانتقالات.

وأكد مصدر مقرب من فريق بيراميدز، أن النادي يرغب في ضم محمد إبراهيم لصفوفه خلال الفترة المقبلة، لتكوين فريق "أحلام" على حد تعبيره.

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ويعد محمد إبراهيم ضمن أهم أهداف النهاي الأهلي في الميركاتو الصيفي، لتدعيم مركز صانع الألعاب.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن نادي مصر المقاصة لن يمانع في رحيل محمد إبراهيم صوب النادي الأهلي، إلا أنهم طلبوا من اللاعب التركيز حتى نهاية الموسم، بسبب موفقف الفريق الصعب في جدول الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراة القمة ضد الزمالك، في الجولة 21، والتي ستقام مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي.