رياضة | كولون الألماني يأمل في ضم مارك أوث من جديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كولون الألماني يأمل في ضم مارك أوث من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماركوس جيسدول المدير الفني لفريق كولون الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أن النادي لا يزال يأمل في التعاقد مجددا مع المهاجم مارك أوث، من شالكه قبل الموسم الجديد.

وكان أوث /28 عاما/ قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى كولون، وأنعش مسيرته من جديد بعد فترة عصيبة مع شالكه.

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ولكن في ظل الصعوبات المالية التي يواجهها شالكه، يعيش النادي حالة من التردد بشأن تقليص الفريق.

وقال جيسدول المدير الفني لكولون في تصريحات للصحفيين في معسكر الفريق اليوم الجمعة :"لقد كان لاعبا مساهما في كل هدف تقريبا للفريق. وقد ترك فجوة كبيرة. لم نخرجه من حساباتنا بعد، ونتمنى أن ينضم إلينا في النهاية.

ويحتاج كولون إلى تعزيز قوته الهجومية بعد انتقال سيمون تيرود إلى هامبورج وكذلك إصابة أنطوني موديست في الركبة، حيث أصبح جون كوردوبا المهاجم اللائق الوحيد بالفريق الأول.