حارس الأهلي السابق يوجه رسالة قوية للاعبي الشياطين الحمر قبل القمة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أحمد فوزي، حارس النادي الأهلي السابق، رسالة قوية للاعبي الشياطين الحمر قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة أمام الزمالك في إطار الجولة 21 من الدوري الممتاز.
وقال فوزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مباراة الغد مباراة الثأر الكروي من وجهة نظري لما حدث معنا في مباراة السوبر، خصوصًا بعد انسحاب الزمالك من مواجهة الدور الأول».
وأضاف في تغريدته: «أعتقد أن لاعبي الأهلي لابد أن يتذكروا دوافع مباراة الدور الأول والتي لم تلعب.. الأهلي بمن حضر والحكم كويس.. يعني مفيش شماعات لنتيجة سلبية.. العبوا واكسبوا».
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