شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. قمة الثأر للأحمر والفرص الصعبة للأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في التاسعة من مساء اليوم ،السبت، تتجه أنظار ملايين من عشاق الكرة المصرية والعربية صوب إستاد القاهرة الدولي لمتابعة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التي يخوضها كل فريق بدافع الفوز لأسباب مختلفة ، فالأهلي يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك في السوبر المحلي اذي أُقيم خلال فبراير الماضي بالأمارات بركلات الجزاء الترجيحية ويرغب الأهلي ايضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري المُفضلة له ، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية ، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك ، ويدخلها الأهلي مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.

في الأهلي ، تبدو الظروف صعبة للغاية بسبب لعنة الغيابات التي فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية الحمراء فقد واجه الفريق "هوجة" غيابات بالجملة يأتي في مقدمتهم ، محمود متولي الذي أُصيب في مباراة أسوان الأخيرة بقطع في الرابط الصلبي ومعه أحمد الشيخ الذى أُصيب في الكاحل خلال المباراة ذاتها بجانب المُصابين محمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات الذى أجرى جراحة "فتاق" قبل عدة أشهر ، بجانب إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ورحيل رمضان صبحي فيما أعلن الجهاز الفني جاهزية الأنجولي جيرالدو للمباراة.

ويعول السويسري رينيه فايلر المدير افني للأهلي في مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة ويأتي في مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجي الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

أما في الزمالك، اختتم الفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدريباته الأخيرة على ملعبه، في التاسعة من صباح أمس، الجمعة، ثم توجه الفريق إلى دخول معسكره المغلق بالتجمع الخامس، استعدادا لخوض الديربى وركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال المران الأخير، على بعض الجُمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها خلال لقاء القمة مع التأكيد على غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى والعمل على ترابط خطوط الفريق الأبيض طوال المباراة مع التأكيد على ضرورة التركيز الشديد حتى صافرة الحكم الذى حذر كارتيرون، اللاعبين، من الاحتكاك معه بأي شكل خلال سير اللقاء والتركيز في المباراة فقط لتحقيق الانتصار وإسعاد الجماهير البيضاء.

Advertisements

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، حول الاعتماد على التركيبة الأساسية للفريق في مواجهة الأهلى حيث سيعود المدرب الفرنسي لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات في بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر على الترتيب فاز الأبيض خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسي 26 لاعباً، إلا إنه سيعود لتركيبته الأساسية المكونة من:"محمد أبو جبل في حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى في خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

ويُفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون بين الثنائى حسام أشرف وأوناجم للبدء بأحدهما على حساب أوباما الذى يلعب خلف رأس خلف رأس الحربة خاصة بعدما عاد اللاعب للفريق مؤخراً بالمُشاركة في مباراة نادى مصر، التي أقيمت الثلاثاء الماضى، في الجولة الـ20 بالدورى، وذلك بعد فترة من ابتعاده عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة في العضلة الأمامية إلا إن جاهزية أوباما من خلال التدريبات قد تعزز فرصه للتواجد في التشكيل الأساسى مع الإبقاء على الثنائى حسام أشرف وأوناجم كورقة رابحة على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض للدفع بهما حسب سير أحداث اللقاء خاصة الصاعد حسام أشرف الذى ينوى كارتيرون بالدفع به في القمة كمفاجأة للفريق الأحمر، بعدما تألق خلال المشاركات التي خاضها مع الفريق منذ تصعيده خلال الفترة الماضية فيما ناقش الجهاز المعاون للزمالك مع كارتيرون إمكانية الدفع بالمدافع محمد عبد الغنى على حساب حازم إمام خاصة إن الأخير عائد مؤخرا للتدريبات البيضاء بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية إلا أن هناك اتجاه لإشراكه في القمة خاصة إن يتقن واجبات مركزه بصورة أكبر من عبد الغنى الذى يفضل كارتيرون تواجده على مقاعد البدلاء والاستعانة به حال الحاجة إلى جهوده خلال سير اللقاء.