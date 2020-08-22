«بعد اقترابه من بيراميدز».. مدرب هدرسفيلد يعلن موقفه من رمضان صبحي

صرح كارلوس كوربران المدير الفني لنادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بأن رمضان صبحي قريب للغاية من الرحيل عن النادي، موضحًا أن الإدارة تناقش في الوقت الحالي العروض المقدمة له.

وقال المدير الفني لنادي هدرسفيلد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الجمعة: "لم أتمكن من العمل مع رمضان صبحي من قبل داخل الفريق، هو من بين اللاعبين القريبين للغاية من مغادرة النادي، وأنا فقط أركز على اللاعبين المتواجدين داخل الفريق".

وتابع: "رمضان صبحي يمتلك عروضًا من أجل الرحيل والنادي يناقشها في الوقت الحالي".

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وبدأ هدرسفيلد معسكر الإعداد الخاص به السبت الماضي، ولم يتوجه رمضان صبحي إلى إنجلترا من أجل الانخراط مع باقي الزملاء بانتظار حسم انتقاله إلى فريقه المستقبلي مع اهتمام بيراميدز بشدة بخدمات اللاعب. حسبما نشر موقع "مصراوي".

أكد كارلوس كوربيران، المدير الفني الجديد لفريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، رحيل رمضان صبحي عن ناديه.

ويلعب رمضان صبحي في صفوف الأهلي على سبيل الإعارة من هيدرسفيلد منذ يناير 2019.

ويعد رمضان صبحي قريبًا من الانضمام إلى صفوف بيراميدز بعدما توصل لاتفاق شخصي مع النادي.