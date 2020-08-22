شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا لـ "مؤمن زكريا": وحشتنا وفي انتظارك ..هترجع أحسن من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلى رسالة لزميله مؤمن زكريا عبر حسابه على تويتر بعد اللقطة التى بكى فيها ليلة أمس ، وكتب كهربا :" أطيب وأجدع أخ اللي كتير فرحنا كلنا واللي كلنا بنحبه وبندعيله.. ومستنينه يرجع إن شاء الله أحسن من الأول وسط كل الناس اللي بتحبه ..مؤمن زكريا وحشتنا وفي انتظارك"

وتواجد مؤمن زكريا لاعب فريق الاهلى باحد العروض المسرحية بمدينة السادس من أكتوبر و الذى قام بطل المسرحية بتحية اللاعب الذى دخل فى نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له .

ومن جانب أخر أرسل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلى الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظراً للظروف الضحية التى يمر بها اللاعب والتى أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادى وقياداته فى مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه.

وأكد رئيس النادى فى خطابه أن الدفعات الاستثنائية التى تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظراً للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج وأن النادى الأهلي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل لعدم مخالفة اللوائح والقوانينكما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذى يمر بظروف صحية صعبةخاصة وأن كرة القدم هى مصدر دخله الوحيد.

Advertisements

وشدد الخطيب على ثقته فى استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادى لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل اليراضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.