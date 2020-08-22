شكرا لقرائتكم خبر عن تخصص طرد ونيران صديقة..أبطال اللحظات الحرجة في كلاسيكو الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مباريات الأهلي والزمالك الأكثر متابعة في الشرق الأوسط وأفريقيا والمنطقة العربية، لما للفريقين من شعبية جارفة في المنطقة ، ومع دقات التاسعة مساء السبت يتجدد اللقاء بين الأحمر والأبيض ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري على أرضية ملعب القاهرة الدولي، وتشهد مباريات القمة ميلاد نجوم جدد في القطبين ولكنها على الجانب الأخر كانت بمثابة كابوس لبعض النجوم الذين عاشوا لحظات صعبة في مثل هذه المباريات بعدما تسبب كل منهم في موقف نال على إثره غضب جماهيرى عارم.

*أبطال الكروت الحمراء في الديربى

أن تجعل فريقك يلعب منقوصاً أمام غريمه التقليدي مما يعرضه لخسارة المباراة يعد بمثابة كابوس مرعب عاشه 34 لاعب حيث حصل لاعبو الأهلي على 19 بطاقة حمراء في لقاءات القمة مقابل 15 للزمالك.

حلمي أبو المعاطي لاعب الأهلي حصل على أول ورقة حمراء في القمة 14 عام 1965 بينما أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك كان أخر الحاصلين على الورقة الحمراء في الكلاسيكو 118 في ختام الموسم الماضي.

وكانت أسرع حالتي طرد في لقاءات القمة كانتا من نصيب نبيل محمود وأيمن عبد العزيز لاعبا الزمالك في القمتين 72 سنة 1993 والـ 83 سنة 1999.

و يعد ابراهيم حسن وحسام عاشور الأكثر تعرضا للطرد بين لاعبي الأهلي أمام الزمالك “مرتين”، بينما كان مدحت عبدالهادي الأكثر طرداً بين لاعبي الزمالك أمام الأهلي “مرتين”.

ويعد إبراهيم سعيد اللاعب الوحيد الذي تعرض للطرد في مباريات القمة بقميص الفريقين “الأهلي والزمالك“.

و شهدت مباراة الفريقين في الدوري الممتاز موسم 1994- 1995، 3 حالات طرد، حيث تم إشهار البطاقة الحمراء في وجه أشرف يوسف وإسماعيل يوسف من الزمالك و ابراهيم حسن من الأهلي.

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*أبطال النيران الصديقة في الكلاسيكو

ولايتوقع أشد المتشائمين من نجوم الاهلى والزمالك أن يكون سبباً في هدف لصالح غريمه التقليدي في المباراة ولكنها تكررت 6 مرات فلقد شهدت مواجهات القمة بين الأحمر والأبيض 6 أهداف عكسية فى مختلف البطولات، وسجل لاعبو الزمالك فى شباكهم 3 أهداف (حسن الفار "هدفين"، أحمد توفيق)، كما سجل لاعبو الأهلي فى شباكهم 3 أهداف (حسين الفار – إبراهيم الكبير – محمد عامر).