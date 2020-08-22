شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. حازم إمام يسجل بطريقة رائعة أمام الاهلي في قمة موسم 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حازم إمام، نجم الزمالك السابق، في تسجيل هدفاً رائعاً فى شباك النادى الأهلى في القمة التي جمعت الفريقين في موسم 2001- 2002 ، والتي انتهت بفوز الابيض 3-1 .

وحقق الثعلب الصغير العديد من البطولات مع نادى الزمالك، وعلى رأسها دورى أبطال أفريقيا عامى 1996 و2002، وبطولة الدورى مواسم 2000/2001 و2002/2003 و2003/2004، وبطولة كأس السوبر المصرى أعوام 2001 و2002، وكأس مصر عامى 2002 و2008، والسوبر الأفريقى سنة 2003، وبطولة كأس الأمير فيصل العربية سنة 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى سنة 2003.

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بينما خاض حازم إمام على المستوى الدولى 87 مبارة أحرز فيها 16 هدفًا، كما ساهم فى فوز مصر ببطولة الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو.

أعلن حازم إمام اعتزاله الكرة مع نادى الزمالك عام 2008، ليختم مسيرته فى القلعة البيضاء بعد تتويج الفريق الأبيض بلقب كأس مصر عام 2008.

وعقب الاعتزال اتجه الثعلب الصغير للعمل الإدارى، حيث تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة نادى الزمالك، قبل فوزه بعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الانتخابات الأخيرة.