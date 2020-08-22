شكرا لقرائتكم خبر عن جمال جودة: سيد متولي أنقذني من قرار الاعتزال بعد رحيلي عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال جودة نجم الأهلي والمصري السابق، أنه كان لديه تحفظ منذ بداية تعاقد إدارة المصري مع طارق العشري لتدريب الفريق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الكورة في بورسعيد» أن طارق العشري مدرب كبير ولكن يعتمد على الطريقة الدفاعية، وهذا لا يتماشي مع أسلوب الفريق البورسعيدي«.

وأكمل: «جمهور المصري يعشق الأداء البرازيلي، ويحب تحقيق الأداء الجمالي قبل تحقيق الفوز، لأن غياب الأداء يؤثر على فرحة الجماهير والرضي عن المباراة بالكامل».

واختتم«الراحل سيد متولي رئيس المصري السابق أنقذني من نهاية حياتي الكروية بعد إستغناء النادي الأهلي عن خدماتي، وهو من تعاقد معي وأتجهت للمصري وتمكنت من صناعة تاريخ كبير مع الفريق.