شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير : «عبد الشافي مكنش معاه ثمن بنزين سيارته لحضور مران الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وعضو فريق التحليل بالأستوديو التحليلي لقناة الزمالك عن موقف طريف جمعه بمحمد عبدالشافي لاعب الزمالك الحالي لكنه أكد ان هذا الموقف لابد ان يكون درسا لجميع اللاعبين قبل مباراة الأهلي اليوم.

وقال سمير خلال حلوله ضيفا على الاستوديو التحليلي: عندما زاملت عبدالشافي في فريق الزمالك حدث أن عبدالشافي تغيب عن المران دون إذن فشعرت بالقلق عليه فمقت بالاتصال به وسالته عن سبب عدم حضوره للمران قرد انه لا يملك ثمن البنزين الخاص بسيارته.

وتابع سمير: لابد ان يعي لاعبي الزمالك مثل هذه الدروس وقال: عقد أي لاعب في الزمالك الآن يساوي قيمة فريقي بالكامل عندما كنت لاعبا في الزمالك من فترة قليلة جدا