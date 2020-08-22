شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحذر المدافعين من خطأ متكرر في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت كواليس معسكر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية التي تسبق مباراة القمة العديد من الجلسات الجماعية والفردية بين باتريس كارتيرون المدير الفني وبين لاعبي الفريق.

وخص كارتيرون المدافعين محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام بتعليمات خاصة وطالبهم بضرورة التركيز طوال الـ90 دقيقة وعدم السماح لمهاجمي الأهلي بتهديد مرمي الزمالك .

وطالب كارتيرون علاء والونش اللذان سيقودان دفاع الفريق في قمة اليوم بالتنسيق فيما بينهما خلال التحركات ونقل الهجم والمرتدات لتفادي تكرار الأخطاء وتحديدا خطا مباراة الاتحاد السكندري في أخر دقيقة من المباراة الذي كلف الفريق خسارة نقطتين.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .