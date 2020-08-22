شكرا لقرائتكم خبر عن جمال جودة: صعب توقع نتيجة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.. والمباراة «بطولة خاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال جودة نجم الأهلي والمصري السابق، أنه من الصعب توقع نتيجة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، وهذه المباراة بطولة خاصة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الكورة في بورسعيد» الأهلي والزمالك لديهم الجاهزية التامة للمباراة، وأن الفريقين يمتلكوا من المقومات في تقديم أداء مميز للغاية، وأتمني أن يخرج اللقاء بقيمة الحدث الكبير«.

وأكمل: «أنا من أبناء النادي الأهلي ولكن النادي المصري هو من صنع اسم جمال جودة، وصنعت تاريخا كبيرا مع الفريق وحققت نجاحات كثيرة، وسعيد باللعب داخل صفوف المصري».

واختتم: «أحد أعضاء مجلس إدارة الأهلي قال لي أنني لست من أبناء الأهلي وعلي الجانب الآخر والد هذا العضو أكد لي أنني من أبناء الأهلي».