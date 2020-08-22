شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل نفسي للاعبي الزمالك في المعسكر قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عكف أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالفريق الأول بالزمالك على عقد جلسات مع اللاعبين والجهاز الفني قبل مباراة القمة المقررة مساء اليوم باستاد القاهرة .

وعمد المشرف على الكرة على تأهيل اللاعبين نفسيا وشحن معنوياتهم على الفوز وتخطي عقبة الأهلي مؤكدا لهم انهم الأفضل في مصر وعليهم اسعاد جمهورهم.

وحرص اللاعبين فيما بينهم على عقد جلسات لتأهيلهم أنفسهم وتهيئة الأجوار نفسيا للتعامل مع مثل هذه المباريات الكبري التي سبق وخاضوها أكثر من مرة وحققوا فيها انتصارات وبطولات على حساب الأهلي اخرها السوبر المحلي

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .