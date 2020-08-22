شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: معنديش لاعب بيخاف من الأهلي وأقول للناشئين أنتم تمثلون أكبر نادي بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنذار شديد اللهجة للاعبي الفريق الكروي الأول قبل مباراتهم امام الأهلي اليوم في الدوري في القمة .

وقال منصور خلال جلسة قصيرة جمعته باللاعبين قبل الانتظام في معسكر للمباراة: معنديش أي لاعب في الزمالك بيخاف من مواجهة الأهلي بل على العكس الجيل الحالي سبق وفاز عيل الأهلي وكأس السوبر المحلي ليس ببعيد.

وتابع: الناشئين واللاعبين الذين يخوضون القمة لأول مرة عليهم ان يعوا جيدا انهم يمثلوا نادي الزمالك أكبر نادي في افريقيا والأكثر شعبية لذلك فنحن لا نعرف الخوف قادرين على الفوز

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .