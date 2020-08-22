شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي: الأهلي منافس عادي وتعادل مع الإنتاج الحربي بالعافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن مواجهة الأهلي في قمة الدوري مباراة عادية للغاية مثلها مثل أي مباراة في الدوري كونها بثلاث نقاط لا أكثر . وقال نصيحتي للاعبي الزمالك التعامل مع المباراة بأعصاب هادئة فالأهلي فريق عادي جدا وتعادل في المباراة الأخيرة مع الإنتاج الحربي في الدوري . ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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