شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد العزيز للاعبي الأبيض: فكروا في فرحة جمهوركم العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير عبدالعزيز المدر بالعام لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك نصيحة للاعبي الفريق قبل مباراتهم المهمة اليوم أمام النادي الأهلي في قمة الدوري الممتاز.

وطالب المدرب العام للأبيض اللاعبين بالتفكير في مصالحة جمهورهم ورسم البسمة على شفاهم بعد المباراة بالفوز عيل الغريم التقليدي والمضي قدما نحو المنافسة على الدرع هذا الموسم.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .