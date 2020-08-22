شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي رسالة مرتضي لكارتيرون قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه رسالة مهمة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قبل مباراة القمة .

وطالب منصور من أحمد شعبان مترجم كارتيرون ان يترجم له رسالته ومطالبته بتنفيذها في المباراة حيث طالب منصور كارتيرون بالتركيز جيدا في اختيار التشكيل الأفضل والتركيز أكثر في طريقة وخطة المباراة وقيادة اللاعبين من خلف الخطوط لتفادي تكرار أخطاء مباراة نادي مصر التي سقط فيها الفريق في فخ التعادل.

واوضح رئيس القلعة البيضاء لكارتيرون ان الفوز عيل الأهلي هو سبيله الوحيد لمصالحه الجمهور ونسيان أخطاء مباراة نادي مصر

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .