شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أنتظر قمة رياضية تعبر عن رقي وحضارة وعظمة مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمني أيمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ان تخرج مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مساء اليوم السبت في أفضل صورة ممكنة.

وقال يونس في تصريجات للمصري اليوم اناشد لاعبي الفريقين ان يتحلوا بالروح الرياضية وان يقدموا مباراة وتابلوه فني في كرة القدم يليق برقي وتقدم وحضارة وعراقة مصر وشعبها على كافة المستويات وخصوصا على المستوي الرياضي .

ووشدد على ان قمة الأهلي والزمالك هي عنوان الكرة المصرية بل والرياضة بصفة عامة لذلك اتمني ان تخرج بالشكل والمستوي الفني اللائق وان تسودها الروح الرياضية

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .