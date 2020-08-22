شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من كارتيرون للاعبي الزمالك لتخطي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك العديد من الرسائل والنصائح المهمة للاعبي الفريق الكروي الأول قبل ساعات قليلة من مباراتهم المهمة والمرتقبة أمام الأهلي في قمة الدوري والمقررة اليوم السبت بإستاد القاهرة.

ورصدت المصري اليوم اهم وأبرز 4 نصائح من كارتيرون للاعبي الزمالك اولها ضرورة الالتزام بالتعليمات وخصوصا في الالتزام الدفاعي وعدم اندفاع المدافعين في الهجمات المرتدة والالتزام بمراكزهم طوال المباراة وثانيا استغلال انصاف الفرص وضرورة احراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب وتسهيل المهمة وثالثا ضرورة السيطرة عيل وسط الملعب لإحكام السيطرة على المباراة خصوصا وأن وسط الملعب بمثابة كلمة السر التي سترجح كفة فريق على الآخر وأخيرا حذر كارتيرون لاعبيه من اخطاء التسليم والتسلم في نقل الكرة وضرورة الضغط على المنافس بطول الملعب وعدم ترك مساحات أمامهم للتحرك بكرة وبدون كرة .