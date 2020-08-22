شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الحليم: جلسة مرتضي مع اللاعبين ستكون كلمة السر في الفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد عبدالحليم لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأهلي والزمالك لا تخضع لأي توقعات ودائما ما تحفل بالإثارة والندية لكن الزمالك سيدخل مباراة اليوم بأفضلية عن المنافس.

واعتبر أحمد عبدالحليم أن جلسة مرتضي منصور رئيس النادي مع اللاعبين قبل المباراة وتحفيزهم عيل الفوز وصرف جميع مستحقاتهم سيصنع الفارق للاعبي الزمالك بعدما رفع عن عاتقهم الضغوط.

وقال: جلسة مرتضي ستكون كلمة السر في فوز الزمالك مساء اليوم على الأهلي